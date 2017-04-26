В списки «Миротворца» попали Леонтьев и Шнуров

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных еще двух российских артистов – певца Валерия Леонтьева и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

В качестве причины указано «незаконное пересечение государственной границы Украины». При этом сайт приводит фото с выступлений музыкантов в Крыму.

О реакции Леонтьева пока не сообщается. Шнуров ранее заявил, что отнесется спокойно к запрету на посещение Украины, сообщает РИА «Новости».