Спикер Совфеда пообещала Штатам жесткий и умный ответ

Российские сенаторы работают над поправками к законопроекту об ответных мерах на санкции США.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пока документ еще «сырой». Перечень ответных мер будет готов в начале мая.

«Ответ должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящий вреда нашей экономике и нашим гражданам. Это очевидно и понятно», - цитирует сенатора «ТВ Центр».

Ранее стало известно, что Вашингтон официально уведомил посольство РФ, что новые санкции в ближайшее время вводиться не будут.