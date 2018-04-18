Спикер Совфеда пообещала Штатам жесткий и умный ответ

Российские сенаторы работают над поправками к законопроекту об ответных мерах на санкции США.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, пока документ еще «сырой». Перечень ответных мер будет готов в начале мая.

«Ответ должен быть жестким, умным, точным, но ни в коем мере не наносящий вреда нашей экономике и нашим гражданам. Это очевидно и понятно», - цитирует сенатора «ТВ Центр».

Ранее стало известно, что Вашингтон официально уведомил посольство РФ, что новые санкции в ближайшее время вводиться не будут.

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