Спикер Совфеда отметила рост продолжительности жизни россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении продолжительности жизни россиян на полгода.

По ее словам, этому способствовало применение современных технологий в социальной сфере. Данного показателя удалось добиться за год, добавила спикер.

Выступая на форуме социальных инновацией регионов, Матвиенко также заявила о повышении рождаемости и снижении показателей младенческой смертности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».