Спикер Совфеда отметила рост продолжительности жизни россиян
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении продолжительности жизни россиян на полгода.
По ее словам, этому способствовало применение современных технологий в социальной сфере. Данного показателя удалось добиться за год, добавила спикер.
Выступая на форуме социальных инновацией регионов, Матвиенко также заявила о повышении рождаемости и снижении показателей младенческой смертности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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