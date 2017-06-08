Спикер Совфеда отметила рост продолжительности жизни россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении продолжительности жизни россиян на полгода.

По ее словам, этому способствовало применение современных технологий в социальной сфере. Данного показателя удалось добиться за год, добавила спикер.

Выступая на форуме социальных инновацией регионов, Матвиенко также заявила о повышении рождаемости и снижении показателей младенческой смертности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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