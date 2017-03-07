Спикер Совфеда отметила пренебрежение бизнеса к деловому потенциалу женщин

В развитых странах на долю компаний, возглавляемых женщинами, приходится 50-60% внутреннего валового продукта. Женщины в РФ достигли определенных успехов в развитии предпринимательства, но 50% женского бизнеса сконцентрировано в сфере общепита и торговли, и только 15% в промышленности, констатирует глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В интервью ТАСС Матвиенко отметила, что не все отрасли российской экономики используют деловой потенциал женщин в полной мере. Так, в ВВП Германии и США удельный вес компаний, управляемых женщинами, составляет 50-52%, в Японии - 55%, в Италии - 60%.

По словам сенатора, Россия пока не может похвастаться подобными показателями, но все же достигла определенных успехов в развитии женского предпринимательства. Так, наша страна занимает первое место в мире по доле женщин-руководителей компаний и предприятий. «Треть всех менеджеров страны - тоже женщины», - отметила Матвиенко.

Однако, констатировала она, 50% женского бизнеса в РФ сконцентрировано в сфере торговли, общественного питания других услуг. В промышленности этот показатель составляет всего 15%, а в высокотехнологичных отраслях эти цифры еще меньше. Для преодоления этой диспропорции Матвиенко предлагает выделить отдельный блок мероприятий в процессе реализации программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017-2020 годы.

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