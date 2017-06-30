Спикер Совфеда назвала дикостью роуминг между РФ и Белоруссией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить плату за роуминг для граждан России и Белоруссии.
«Роуминг между Россией и Белоруссией — это диковато», - заявила она в ходе форума регионов РФ и Белоруссии в Москве.
Матвиенко предложила Минкомсвязи в течение месяца проработать данный вопрос. Глава ведомства Николай Никифоров, в свою очередь, отметил, что его решение будет зависеть от сотовых операторов. Матвиенко попросила не затягивать с ликвидацией роуминга, сославшись на «стратегические приоритеты» государства, сообщает «Парламентская газета».
Некоторое время назад стало известно, что внутренний роуминг отменен на территории ЕС. Депутаты Госдумы предложили последовать примеру Европы.
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