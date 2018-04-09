Спикер кемеровского парламента уступил место Аману Тулееву

Спикер Совета народных депутатов Кемеровской области Алексе Синицын досрочно отказался от своих полномочий, чтобы его пост мог занять бывший губернаторрегиона Аман тулеев.

Его заявление парламентарии рассмотрят на внеочередном заседании 10 апреля. Синицы заявил, что намерен возобновить адвокатскую и преподавательскую деятельность, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на его запись в Facebook.

Свое решение Синицын объяснил, что нынешний состав облсовета является «командой Тулеева» и возглавлять ее должен именно он.

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