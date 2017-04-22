Spiegel сообщил, что разведка Германии шпионила за Интерполом

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) организовала слежку за Интерполом с 2000 года.

Как сообщает журнал Spiegel, в распоряжение редакции попали материалы, подтверждающие, что немецкая разведка шпионила за десятками филиалов международной уголовной полиции, расположенных во французском Лионе, США, Италии, Испании, Австрии и Бельгии. Также была организована слежка за Европолом - полицейской службой ЕС.

Издание утверждает, что BND много лет следила за иностранными журналистами.

Федеральная разведслужба попала в центр внимания после того, как стало известно о ее сотрудничестве с американским Агентством национальной безопасности. Оно шпионило не только за гражданами Евросоюза, но и лидерами ряда европейских стран, в частности прослушивало телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель.