Spiegel сообщил, что разведка Германии шпионила за Интерполом
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) организовала слежку за Интерполом с 2000 года.
Как сообщает журнал Spiegel, в распоряжение редакции попали материалы, подтверждающие, что немецкая разведка шпионила за десятками филиалов международной уголовной полиции, расположенных во французском Лионе, США, Италии, Испании, Австрии и Бельгии. Также была организована слежка за Европолом - полицейской службой ЕС.
Издание утверждает, что BND много лет следила за иностранными журналистами.
Федеральная разведслужба попала в центр внимания после того, как стало известно о ее сотрудничестве с американским Агентством национальной безопасности. Оно шпионило не только за гражданами Евросоюза, но и лидерами ряда европейских стран, в частности прослушивало телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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