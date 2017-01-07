Спецслужбы ФРГ заявили о «русском следе» в кибератаке на ОБСЕ
Специалисты Ведомства защиты конституции Германии полагают, что за масштабной хакерской атакой на серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце прошлого года могут стоять «русские хакеры».
По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, для осуществления данной кибератаки использовалась та же инфраструктура, что и в рамках кампании АРТ28, когда были атакованы серверы Бундестага.
Он пояснил, что в случае с АРТ28 есть доказательства, указывающие на российские источники атаки, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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