Спецслужбы США 5 января отчитаются о кибератаках перед конгрессменами

На слушания в Конгрессе США, где будут обсуждаться обвинения в адрес России по организации кибератак во время президентской кампании 2016 года, приглашены представители спецслужб страны.

Ожидается присутствие директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, директора Агентства национальной безопасности Майка Роджерса и заместителя главы Пентагона по вопросам разведки Марселя Леттре, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Слушания в Конгрессе состоятся за день до намеченного на пятницу отчета спецслужб перед будущим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее, в октябре официальные представители спецслужб США заявили, что за кибератаками на избирательные системы страны стояли «российские хакеры».

Позднее к этим обвинениям присоединилось и ЦРУ, однако никаких доказательств причастности России к хакерским атакам предоставлено не было.

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Теги:
Места: Россия, США
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