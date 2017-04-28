Спецслужбы США решили прекратить контроль за перепиской граждан с иностранцами

Агентство национальной безопасности (АНБ) США намерено прекратить отслеживание переписки граждан США с иностранцами.

Ведомство не будет собирать и проверять электронные письма, которые американцы отправляют за границу или получают оттуда. В том числе, если в таких посланиях упоминаются имена людей, за которыми спецслужбы США ведут слежку, сообщает издание The New York Times.

Ранее общественное давление привело к принятию закона, который ограничивает массовую слежку за электронными коммуникациями. Однако у спецслужб есть возможность проигнорировать его, заручившись соответствующим решением суда.

В АНБ агентству Reuters подтвердили намерение отказаться от слежки за перепиской американцев. При этом пообещали удалить все ранее собранные письма.