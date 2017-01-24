Спецслужбы США признали Степана Бандеру террористом

Рассекреченные недавно документы ЦРУ свидетельствуют о том, что спецслужбы США еще в 1948 году не испытывали иллюзий относительно украинских националистов. В них, в частности, утверждается, что Степан Бандера являлся террористом.

«Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, - вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН (Организации украинских националистов - запрещенная в РФ организация) и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши», - цитирует текст документа телерадиокомпания «Звезда».

В общей сложности ЦРУ 18 января рассекретило 13 миллионов страниц документов. Архив относится к 1940-1990 годам и содержит материалы о войне в Корее и Вьетнаме, действиях американской разведки в годы холодной войны и программе по изучению НЛО.

Документы доступны в интернете и в специальных терминалах в Национальном архиве в Мэриленде.

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Теги:
Места: США, Украина
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