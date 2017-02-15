Спецслужбы отследили тенденцию оттока террористов из Сирии в страны проживания

Количество боевиков, которые пытаются проникнуть в сирийско-иракскую зону, сейчас активно сокращается, начался обратный процесс – возвращение участников бандформирований на территории стран проживания, сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков.

Одной из тем проходящего в Подмосковье 10-го совещания глав антитеррористических центров СНГ стали вопросы, связанные с пограничным режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий, передает ТАСС.

По словам Андрея Новикова, участники совещания также обсудят тему пресечения финансирования терроризма на пространстве СНГ, проект соглашения государств Содружества по обмену информацией в области борьбы с терроризмом.