Спецслужбы США опасаются «непредсказуемого» Трампа

Непредсказуемость избранного президента США Дональда Трампа пугает американское разведывательное сообщество, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, неизвестно, как все развернется в течение следующих четырех лет или даже нескольких месяцев.

Генерал ВВС США в отставке и бывший директор ЦРУ Майкл Хайден отметил, что сотрудники спецслужбы проведут с Трампом ряд встреч, однако среди них читается некоторое оцепенение. Он также выразил огорчение пренебрежительным отношением Трампа к деятельности разведывательных служб.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинток на прошедших 8 ноября в США президентских выборах.

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