Спецслужбы Нидерландов сообщили о призывах ИГ совершать теракты в Европе
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) призывают всех своих сторонников организовывать теракты в Европе, заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Дик Схооф.
По его данным, в Европе находятся от 60 до 80 боевиков ИГ, которых лидеры группировки просят не приезжать в Сирию и Ирак, а готовить атаки в Европе.
Схооф также отметил, что сейчас в Ираке и Сирии находятся порядка 4-5 тысяч иностранных боевиков из Европы. Об этом сообщает «РИА Новости».
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