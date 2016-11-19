Спецслужбы Нидерландов сообщили о призывах ИГ совершать теракты в Европе

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) призывают всех своих сторонников организовывать теракты в Европе, заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом в Нидерландах Дик Схооф.

По его данным, в Европе находятся от 60 до 80 боевиков ИГ, которых лидеры группировки просят не приезжать в Сирию и Ирак, а готовить атаки в Европе.

Схооф также отметил, что сейчас в Ираке и Сирии находятся порядка 4-5 тысяч иностранных боевиков из Европы. Об этом сообщает «РИА Новости».