Спецслужбы Германии обвинили РФ в подрыве отношений между Европой и США

Спецслужбы Германии обвинили Россию в подрыве отношений между Европой и США, следует из нового доклада для немецкого правительства, который имеется в распоряжении Spiegel.

Согласно документу, подготовленному совместно федеральной разведывательной службой ФРГ и федеральным ведомством по защите конституции, Москва на протяжении многих лет намеренно пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты, стремясь поставить под вопрос связи с США.

По данным издания, в настоящее время в правительстве Германии идет дискуссия о том, стоит ли публиковать этот доклад.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС, но ее не касаются внутренние вопросы Европы. Об этом сообщает «РИА Новости».