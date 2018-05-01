Спецпрокурор США направил Дональду Трампу вопросы по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер направил адвокатам президента Штатов Дональда Трампа вопросы по «российскому делу».

Мюллер намерен выяснить, знал ли Трамп о телефонных разговорах экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком. Часть вопросов связана с предполагаемым сговором Трампа с Россией для победы на выборах президента, передает телеканал «360».

Спецпрокурор намерен выяснить детали визита американского лидера в Москву в 2013 году, а также подробности встречи его сына с российским юристом Натальей Весельницкой. Всего в списке около 40 вопросов.

Ранее стало известно, что юристы начали подготовку Трампа к допросу спецпрокурора по делу о вмешательстве России в выборы в США. Российская сторона отрицает факт вмешательства, Трамп в свою очередь утверждает, что у него нет связей с Москвой.