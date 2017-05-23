Спецпрокурор США Мюллер получил разрешение вести расследование по России
Минюст США разрешил спецпрокурору Роберту Мюллеру начать расследование «вмешательства РФ в американские выборы», говорится в заявлении официального представителя ведомства Сары Флорес.
По ее словам, эксперты департамента по этике изучили соответствующие вопросы и решили, что участие в расследовании Мюллера является уместным.
Ранее Минюст США назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Россия отвергает все обвинения в свой адрес и считает их голословными, так как США не смогли предоставить ни одного доказательства влияния Москвы на президентские выборы в США, которые состоялись в 22016 году, сообщает «РИА Новости».
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