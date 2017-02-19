Спецпосланник ООН прокомментировал переговоры по Сирии между Турцией и РФ
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал переговоры по сирийскому вопросу между Турцией и РФ более перспективными, чем другие мирные инициативы.
Второй раунд диалогов прошел в Астане 15 и 16 февраля. По итогам встречи стороны договорились создать мониторинговую группу по перемирию в Сирии при участии Турции, Ирана и России, - сообщают «РИА Новости».
Напомним, что военный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года.
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