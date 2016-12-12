Спецназовцы РФ и Белоруссии будут проводить совместные КТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил подразделениям спецназа страны участвовать в контртеррористических операциях в России.
Лукашенко подписал указ об одобрении проекта международного договора, которым будет регулироваться проведение совместных КТО на территориях РФ и Белоруссии, передает «Интерфакс».
Переговоры по проекту документа будет вести Комитет государственной безопасности Белоруссии. Он сможет вносить в него дополнения и изменения, не носящие принципиального характера.
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