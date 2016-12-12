Спецназовцы РФ и Белоруссии будут проводить совместные КТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил подразделениям спецназа страны участвовать в контртеррористических операциях в России.

Лукашенко подписал указ об одобрении проекта международного договора, которым будет регулироваться проведение совместных КТО на территориях РФ и Белоруссии, передает «Интерфакс».

Переговоры по проекту документа будет вести Комитет государственной безопасности Белоруссии. Он сможет вносить в него дополнения и изменения, не носящие принципиального характера.