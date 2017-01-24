Специалисты МАК закончили работу на месте падения турецкого Boeing
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте катастрофы турецкого грузового Boeing 747 в Киргизии, однако пока не покидают Бишкек.
Представитель правительства республики Толгонай Стамалиева рассказала РИА «Новости», что специалисты комиссии МАК продолжают изучать причины крушения самолета.
По словам главы правительства Киргизии Сооронбая Жээнбекова, председатель комиссии Леонид Каширский пообещал в ближайшее время обнародовать всю информацию, полученную на месте происшествия.
Ранее СМИ сообщили о том, что эксперты завершили расшифровку черных ящиков Boeing.
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