Специалисты выяснили причины плохого настроения с утра

Британские специалисты выяснили причину, по которой у людей по утрам плохое настроение. Для этого они несколько ночей наблюдали за тем, в каких условиях спят добровольцы.

Исследователи подмечали субъективное восприятие и физиологическое состояние участников. Выяснилось, что на настроение по утрам оказывает воздействие поза, в которой человек спит. Люди, свыкшиеся спать на левой стороне кровати, ощущали утром бодрость, их поведение было активнее, сообщает «ВладТайм».

Также ученые заметили у них благоприятное психологическое состояние. Следовательно, по взгляду экспертов, такие люди смотрят на будущее с оптимизмом.