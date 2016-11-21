Специалисты таможенной службы в Самаре учат английский
Как сообщил представитель пресс-службы Самарского национального университета в России, сотрудники таможни изучают английский язык.
На базе трехмесячных курсов иностранных языков и профессиональной коммуникации социально-гуманитарного института в Самарском университете таможенники изучают деловой английский.
Особенности делового наречия на иностранном языке освоили 12 сотрудников таможенной службы «Аэропорт Самара». Абитуриенты успешно прошли экзаменовку, во время которой им было предложено рассказать о себе и принять участие в деловой игре, сообщает «Федерал Пресс».
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