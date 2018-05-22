Специалисты Роспотребнадзора добрались до отелей в Турции
Специалисты Роспотребнадзора с 14 по 17 мая провели инспекцию в турецких отелях.
По результатам проверки стало понятно, что отели в Турции по сравнению с прошлым годом приняли дополнительные меры для борьбы с возникновением и распространением инфекций среди отдыхающих.
Кроме того, в отелях стало больше чистой воды и безопасных продуктов питания для отдыхающих.
Положительная тенденция отмечена также при дезинфекции бассейнов и организации противоэпидемических мероприятий, сообщает «Экономика сегодня».
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