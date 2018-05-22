Специалисты Роспотребнадзора добрались до отелей в Турции

Специалисты Роспотребнадзора с 14 по 17 мая провели инспекцию в турецких отелях.

По результатам проверки стало понятно, что отели в Турции по сравнению с прошлым годом приняли дополнительные меры для борьбы с возникновением и распространением инфекций среди отдыхающих.

Кроме того, в отелях стало больше чистой воды и безопасных продуктов питания для отдыхающих.

Положительная тенденция отмечена также при дезинфекции бассейнов и организации противоэпидемических мероприятий, сообщает «Экономика сегодня».