Специалисты проверят качество шампанского перед Новым годом

Сотрудники ФАС, Росалкогольрегулирования и Роскачества проверят качество шампанского накануне новогодних праздников.

С этой целью в ближайшее время будет закуплено порядка 60 образцов игристых вин, которые протестирую на искусственную газацию, содержание алкоголя, лимонной кислоты, дрожжей и тому подобное. В общей сложности вина будут проверять по 30 показателям, передает портал «Санкт-Петербург.ру».

Тестирование пройдет продукция как отечественных, так и зарубежных виноделов. ФАС вмешается только в случае обнаружения несоблюдения антимонопольного законодательства – сговора и завышения цен.