Специалисты проверят качество шампанского перед Новым годом
Сотрудники ФАС, Росалкогольрегулирования и Роскачества проверят качество шампанского накануне новогодних праздников.
С этой целью в ближайшее время будет закуплено порядка 60 образцов игристых вин, которые протестирую на искусственную газацию, содержание алкоголя, лимонной кислоты, дрожжей и тому подобное. В общей сложности вина будут проверять по 30 показателям, передает портал «Санкт-Петербург.ру».
Тестирование пройдет продукция как отечественных, так и зарубежных виноделов. ФАС вмешается только в случае обнаружения несоблюдения антимонопольного законодательства – сговора и завышения цен.
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