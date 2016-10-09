В ФРГ специалисты обезвредили взрывчатку

В немецком Хемнице полиция обнаружила и обезвредила взрывчатое вещество. Химическое соединение было обнаружено в квартире подозреваемого в подготовке теракта.

При выполнении спецоперации никто не пострадал, сообщает РИА "Новости". Эксперты заявили, что взрывчатка была опаснее, чем тротилл. Полиция обезвредила несколько сотен грамм вещества. Здание, в котором была обнаружена смесь, остается заблокированным.

В Германии полиция ищет подозреваемых в подготовке теракта. В одном из кварталов Хемница были эвакуированы жители дома, полиция взяла здание штурмом. Специальная операция продолжается.