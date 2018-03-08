Специалисты NASA проникли в тайны Юпитера

Аппарат Juno позволил американским ученым «заглянуть» в недра самой большой планеты Солнечной системы.

Благодаря переданным зондом материалам, специалисты обнаружили, что бушующие в атмосфере планеты вихри воздействуют на ее гравитационное поле. Само оно ассиметрично и имеет направление с севера на юг. у Юпитера газовое, однако, проанализировав данные о гравитации, ученые пришли к выводу, что ведет оно себя аналогично твердому телу.

На инфракрасных снимках Юпитера исследователи увидели, что циклоны на полюсах планеты образуют узоры. Причину этого явления ученые объяснить пока не могут, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.