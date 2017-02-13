Специалисты из РФ готовы предотвратить в США катастрофу на плотине

Российский «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ обладает большим опытом действий в ситуациях, схожих с угрозой разрушения плотины на озере Оровилл. Специалисты центра готовы оказать помощь властям штата Калифорнии, сообщает пресс-служба Центра.

Как отметил представитель Центра Илья Разбаш, российские специалисты ранее уже оказывали аналогичные консультации странам юго-восточной Азии и Африки, передает ИА REGNUM.

В основном водоотводе плотины на озере Оровилл в американском штате Калифорния образовалась пробоина, создающая угрозу прорыва плотины, достигающей в высоту 230 метров. Резервный канал плотины выведен из строя почвенной эррозией и не может быть задействован по назначению.

В связи с этим губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил о введении режима чрезвычайного положения в округах Саттер, Бьютт и Юба, около 190 тысяч местных жителей готовятся к эвакуации.

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Места: Россия, США
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