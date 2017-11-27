Специалисты по этике предсказали появление новой сексуальной ориентации

Специалисты по этике из университета Канады считают, что скоро общество пополнится цифросексуалами – людьми, испытывающими пристрастия к виртуальному сексу.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Journal of Sexual and Relationship Therapy, в мире может появиться больше людей, тяготеющих к секс-роботам и сексу в виртуальной реальности. Для удовлетворения своих желаний людям предлагаются онлайн-игры, трехмерные видео, роботизированные секс-игрушки.

Один из авторов открытия, директор Центра профессиональной и прикладной этики Нил Макартур считает, что «значительное количество людей, скорее всего, будет использовать для удовлетворения своих сексуальных потребностей роботов». Отмечается, что сегодня роботы обладают искусственным интеллектом, а их тело содержит датчики, реагирующие на прикосновения.

Авторы работы заявляют, что психотерапевтам надо быть готовыми к наплыву клиентов, страдающих цифросексуальностью. Профессор из университета Шеффилда Ноэль Шарки заявил: «Сегодня можно рассматривать это явление как тип парафилии, атипичной сексуальной практики». При этом он добавил, что невозможно утверждать, останется ли это отклонением или будет считаться общественной нормой.

Исследователи полагают, что основными причинами обращений к психотерапевтам станут чувства вины и стыда за свои пристрастия, ухудшение отношений с партнером, снижение сексуального влечения к людям. При этом, считают ученые, секс-роботы принесут пользу тем, кто не может найти себе пару или в прошлом столкнулся с сексуальным насилием.

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