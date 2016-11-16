По результатам проведенных исследований ученые выяснили, что химическое вещество под названием спермидин увеличивает продолжительность жизни. Испытание этого препарата завершилось успехом на простейших подопытных организмах, и ученые решили проверить, как он будет действовать на более сложный организм.



Специалисты провели обследование на двух группах. Первой группе испытуемых давали пить воду, содержащую спермидин, а второй – обычную воду,- сообщает «Дни 24».



По итогам надзоров специалисты заметили, что у представителей первой группы было зафиксировано улучшение общего состояния организма, а также значительное улучшение функций сердечной мышцы. Ученые намерены и далее продолжить работу в данном направлении с целью разработки новых стратегий защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Со слов ученых следует, что выпущенное вещество также содержится в грибах и цельном зерне.