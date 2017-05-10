Сперматозоиды помогут в лечении рака у женщин

Ученые из Германии разработали инновационный способ доставки лекарств прямо в раковые клетки женского организма с помощью мужских сперматозоидов.

Мужские половые клетки обладают особенными свойствами, которые позволяют им стать универсальными транспортировщиками лекарств. Являющиеся самыми мелкими клетками человеческого организма, сперматозоиды весьма подвижны и способны быстро перемещаться в пространстве, - сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, антитела женского организма не реагируют на сперматозоиды как на патогены. Немецкие ученые помещали мужские клетки в специальный препарат, потом надевали на них «наношлемы» для воздействия магнитным полем и доставки лекарства прямо в очаг поражения. Эксперименты доказали эффективность данного метода.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Киев признал отрицательный эффект от блокады Донбасса

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО