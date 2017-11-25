СПбГУ получит 2,5 млрд рублей на повышение конкурентоспособности в мире

Санкт-Петербургский государственный университет получит около 2,5 млрд рублей в 2017-2019 годах для повышения конкурентоспособности на мировой арене.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. В нем говорится: «Принятое решение будет способствовать повышению позиции СПбГУ в мировых рейтингах университетов, научно-исследовательской и академической репутации, а также репутации среди работодателей, конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров».

Уточняется, что решение о дополнительном финансировании учебного заведения было принято после того, как вуз достиг положительных результатов по повышению своего мирового рейтинга. В документе отмечается: «Соответствующие бюджетные ассигнования СПбГУ направит на стимулирование научно-исследовательской деятельности и повышение международной конкурентоспособности университета».

Ранее сообщалось, что МГУ попал в топ-20 лучших вузов мира по физике.

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