Спать на работе полезно для здоровья

Короткий сон во второй половине дня оказывает позитивное влияние на самочувствие, заявили ученые.

Согласно итогам проведенных исследований, если подремать в течение дня до 30 минут, это может помочь улучшить производительность. В опросе профессора Ричарда Уайзмана приняли участие более тысячи добровольцев от 18 до 70 лет. Около половины участников (43процента) признались, что делают перерывы в работе на сон, - сообщает «ФАН».

«Короткие перерывы на сон улучшают продуктивность, сосредоточенность на работе, а также стимулируют творческий потенциал», – добавил ученый.