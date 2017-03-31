Спать на работе полезно для здоровья
Короткий сон во второй половине дня оказывает позитивное влияние на самочувствие, заявили ученые.
Согласно итогам проведенных исследований, если подремать в течение дня до 30 минут, это может помочь улучшить производительность. В опросе профессора Ричарда Уайзмана приняли участие более тысячи добровольцев от 18 до 70 лет. Около половины участников (43процента) признались, что делают перерывы в работе на сон, - сообщает «ФАН».
«Короткие перерывы на сон улучшают продуктивность, сосредоточенность на работе, а также стимулируют творческий потенциал», – добавил ученый.
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