Спать без одежды полезно для здоровья
Американские ученые выяснили, что человеку полезно спать в обнаженном виде. Специалисты выяснили, что спасть в обнаженном виде полезно для кожи. Так, подчеркивают специалисты, сон голым в ряде случаев является эффективной профилактикой кожных заболеваний.
Кроме того, если спать нагишом, у человека правильно регулируется температура тела и регулируется уровень кортизола в крови, - сообщает «Экономика сегодня».
Научные сотрудники также выяснили, что у спящих без одежды представителей сильного пола с меньшей скоростью повреждается ДНК в сперме. Во время сна нагишом организм человека также вырабатывает здоровые жиры.
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