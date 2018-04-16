Спасти людей в «Зимней вишне» могли 7 миллионов рублей
Собственникам кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», в котором 25 марта произошел страшный пожар, было известно о неисправности системы пожарной безопасности еще два года назад.
Как выяснила газета «Коммерсант», после смены компании, обслуживающей противопожарную систему, были выявлены многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам.
На устранение всех недостатков было необходимо семь миллионов рублей, но деньги собственник так и не выделил.
Жертвами пожара стали 64 человека, среди которых 41 ребенок.
Обвиняемые по делу виновными себя не признают, сообщает «Национальная служба новостей».
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