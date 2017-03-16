Спасительница российского физика-ядерщика рассказала о его рабстве в Казахстане

Жительница Алма-Аты Тамара, которая помогла новосибирскому физику-ядерщику Юрию Образцову, рассказала о том, в каком состоянии обнаружила ученого.

- Я работаю в торговом центре и там вместе с коллегами мы заметили мужчину, который находился у нас в течение всего дня. Было видно, что он истощен и боится, что его выгонят. Мы поинтересовались, что случилось и тогда он все рассказал. Мы сразу же занесли данные в интернет и вскоре убедились, что он говорит правду. После мы организовали поиски родных через социальные сети, а в процессе подключились еще и журналисты, — рассказала женщина RT.

По словам Тамары, у Юрия уже есть документы на выезд из Казахстана, их подготовили в российском консульстве. Ранее удалось связаться с его братом, который уже ждет его в Новосибирске, так что осталось лишь приобрести билеты на самолет. Российское консульство предложило ему приют, но пока он остается у друзей Тамары.

- Он был инвалидом второй группы еще до истории с Казахстаном, а после рабства у него появились новые травмы. Также после перенесенных стрессов его речь стала немного невнятная. Когда мы его нашли, у него было сильное истощение. Оказавшись в безопасности он спал двое суток и много ел. В данный момент он уже в более или менее нормальной форме. Учитывая ажиотаж в СМИ, надеюсь, что в Новосибирске ему помогут с проведением медицинского обследования, — отметила собеседница.

Она также сообщила, что Образцов с трудом говорит про свое пребывание в плену и плохо помнит о том, где именно его держали.

- У него прерывистая история: что-то он помнит, что-то нет. Он не может рассказать о месте, где его держали, так как плохо ориентируется на территории Казахстана и у него плохое зрение. В связи с этим он не мог запомнить какие-то названия или места. Более или менее он помнит лишь трассу, по которой убегал. С его слов, сбежав от своих похитителей, он на попутках добрался до Алма-Аты и потом попал к нам в торговый центр, — добавила женщина.

Ранее глава новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин рассказал, что 54-летний Юрий Образцов из Новосибирска, пропавший несколько лет назад, был найден жителями Алма-Аты. По словам мужчины, он несколько лет находился в рабстве на фермерском хозяйстве.