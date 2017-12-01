Сыр спасет от сердечного приступа

Употребление всего лишь одного кусочка сыра в день значительно снижает риск сердечного приступа.

По данным исследования, проведенного китайскими учеными, всего 40 граммов сыра снижают риск сердечных заболеваний на 14 процентов, а угрозу инсульта - на 10 процентов.

Специалисты объясняют это тем, что сыр повышает уровень «полезного» холестерина, сокращая содержание холестерина «вредного».

При этом, в сыре также содержится большое число насыщенных жиров, провоцирующих сердечные заболевания, сообщает European Journal of Nutrition.