Сыр спасет от сердечного приступа
Употребление всего лишь одного кусочка сыра в день значительно снижает риск сердечного приступа.
По данным исследования, проведенного китайскими учеными, всего 40 граммов сыра снижают риск сердечных заболеваний на 14 процентов, а угрозу инсульта - на 10 процентов.
Специалисты объясняют это тем, что сыр повышает уровень «полезного» холестерина, сокращая содержание холестерина «вредного».
При этом, в сыре также содержится большое число насыщенных жиров, провоцирующих сердечные заболевания, сообщает European Journal of Nutrition.
Следующая новость Алексей Кудрин дал совет по предотвращению эпидемии ВИЧ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии