Для спасения лебедей в подмосковной Рузе могут привлечь сотрудников МЧС
Для спасения пары лебедей, оставшихся на замерзающей реке в подмосковной Рузе из-за травмы одного из них, могут подключить сотрудников МЧС, заявил советник главы районной администрации Олег Лобанов.
По его словам, одного из лебедей ранили собаки, а вторая птица отказалась улетать без своей пары. Сейчас лебеди плавают на одном из немногих участков реки, которые еще не покрыты льдом.
Лобанов отметил, что температура пока некритичная, но если будет сильный мороз, то для спасения птиц придется подключать сотрудников МЧС. Иначе к птицам могут быстрей добраться собаки. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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