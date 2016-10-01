Спасателям удалось отбуксировать в порт тонувший в Японии танкер с щелочью
Терпевший бедствие у берегов Японии танкер «Ёвамару» с грузом химикатов на борту удалось уберечь от затопления и отбуксировать в ближайший порт.
В кормовой части судна спасатели обнаружили более 300 тонн воды, после откачки которой корабль вернулся в нормальное положение и стал транспортабелен, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Береговая охрана заявила, что в результате аварии утечки отравляющих веществ не произошло.
Ранее сообщалось, что танкер с 400 тоннами каустической соды стал тонуть в порту Токуямакудамацу японской префектуры Ямагути утром 30 сентября. Экипаж был эвакуирован, а спасатели немедленно приступили к операции в связи с опасностью экологической катастрофы.
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