Спасателям удалось отбуксировать в порт тонувший в Японии танкер с щелочью

Терпевший бедствие у берегов Японии танкер «Ёвамару» с грузом химикатов на борту удалось уберечь от затопления и отбуксировать в ближайший порт.

В кормовой части судна спасатели обнаружили более 300 тонн воды, после откачки которой корабль вернулся в нормальное положение и стал транспортабелен, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Береговая охрана заявила, что в результате аварии утечки отравляющих веществ не произошло.

Ранее сообщалось, что танкер с 400 тоннами каустической соды стал тонуть в порту Токуямакудамацу японской префектуры Ямагути утром 30 сентября. Экипаж был эвакуирован, а спасатели немедленно приступили к операции в связи с опасностью экологической катастрофы.