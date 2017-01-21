Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер и метель. Жителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий в столице.

Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду, сообщает "Интерфакс". Ухудшение погоды может наблюдаться с 18 до 21 часа 21 января. В Москве будет снег, метель, ветер северо-западный.

Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за усиления снега и ветра закрыт аэропорт. Открытие аэровокзала прогнозируют на утро воскресенья, 22 января.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: стихия
Следующая новость Новак заявил о сокращении нефтедобычи в РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО