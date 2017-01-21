Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер и метель. Жителей предупредили о значительном ухудшении погодных условий в столице.
Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду, сообщает "Интерфакс". Ухудшение погоды может наблюдаться с 18 до 21 часа 21 января. В Москве будет снег, метель, ветер северо-западный.
Ранее сообщалось, что в Мурманске из-за усиления снега и ветра закрыт аэропорт. Открытие аэровокзала прогнозируют на утро воскресенья, 22 января.
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