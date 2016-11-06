Спасатели обнаружили под завалами дома в Иваново живого мужчину

Спасатели обнаружили под завалами жилого дома в Иваново живого мужчину, его состояние оценивается как тяжелое.

«Из-под завалов извлечен живой мужчина в тяжелом состоянии. Предварительно, он последний, кто оставался под завалами», - сообщили «Интерфаксу» в региональном главке ведомства.

Ранее сотрудники МЧС достали из-под завалов тела пятерых жильцов, включая четырехлетнюю девочку. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое госпитализированы.

Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции. В доме прописаны 19 человек, жили 21 человек, эвакуировано 15 человек.

МЧС России открыло «горячую линию» - по телефону 8(4932)29-91-84 можно узнать о судьбе близких и родственников.