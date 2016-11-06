Спасатели обнаружили под завалами дома в Иваново живого мужчину

Спасатели обнаружили под завалами жилого дома в Иваново живого мужчину, его состояние оценивается как тяжелое.

«Из-под завалов извлечен живой мужчина в тяжелом состоянии. Предварительно, он последний, кто оставался под завалами», - сообщили «Интерфаксу» в региональном главке ведомства.

Ранее сотрудники МЧС достали из-под завалов тела пятерых жильцов, включая четырехлетнюю девочку. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое госпитализированы.

Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции. В доме прописаны 19 человек, жили 21 человек, эвакуировано 15 человек.

МЧС России открыло «горячую линию» - по телефону 8(4932)29-91-84 можно узнать о судьбе близких и родственников.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: аварии, взрыв
Следующая новость Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на Камчатке

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО