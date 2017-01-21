Спасатели обнаружили 13 выживших после обрушения лавины на горный отель в Италии

Спасатели обнаружили 13 человек, выживших после обрушения лавины на горный отель Rigopiano в Италии 18 января.

По информации местных СМИ, среди выживших двое детей.

По словам спасателя Финансовой гвардии Марко Бини, есть надежда, что будут обнаружены и другие выжившие, потому что под снегом могут еще находиться «воздушные мешки», в которых были найдены люди. Он также отметил, что извлеченные из двухдневного снежного плена люди находятся в удовлетворительном физическом состоянии.

Представитель национальной системы скорой помощи Италии Марио Балдзанелли заявил, что люди, погребенные лавиной под снегом, могут продержаться до пяти суток, если они не получили тяжелые травмы и не страдают серьезными заболеваниями.

Трагедия произошла вечером 18 января в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо. Лавина, спровоцированная сильными землетрясениями в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где находились 34 человека, сообщает «РИА Новости».

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Места: Европа, ЕС
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