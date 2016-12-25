Спасатели обнаружили тело первого погибшего в крушении Ту-154

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об обнаружении тела погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154.

По его словам, спасатели нашли тело погибшего в шести километрах от береговой линии Сочи. В свою очередь источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что найдены уже несколько тел погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны.

Кроме того, найдены документы некоторых погибших пассажиров.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.