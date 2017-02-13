Спасатели обнаружили обломки рухнувшего на Алтае вертолета

Спасатели нашли тело пассажирки вертолета Robinson R-66, разбившегося накануне в Телецком озере Республики Алтай. Как уточняется в материале, тело было обнаружено на берегу озера, куда его прибило течением.

Кроме того, удалось обнаружить обломки вертолета.

По некоторым данным, среди погибших бывший вице-премьер республики Анатолий Банных. На борту вертолета находились также главный шеф-пилот авиакомпании «Алтайавиа» Дмитрий, его супруга Елена, заместитель гендиректора московского вертолетного комплекса «Хелипорт» Мария Козинцева и известный спортсмен-экстремал Глеб Вореводин.

12 февраля 2017 года в 20.00 (16.00 мск) в Турочакском районе Республики Горный Алтай потерпел крушение вертолет Robinson-66. Трагедия могла произойти из-за ошибки или неисправности двигательной системы вертолета, сообщает Ura.ru.