Спасатели обнаружили обломки вертолета в Забайкалье
Сотрудники МЧС обнаружили обломки пропавшего в Забайкальском крае вертолета Robinson R44, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обломки найдены в районе села Гирюнино Балейского района.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что 22 октября вертолет, следовавший октября по маршруту пгт Золотореченск Оловяннинского района — артель «Дзалай-Кадай», перестал выходить на связь. Причины крушения неизвестны.
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