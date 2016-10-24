Спасатели обнаружили обломки вертолета в Забайкалье

Сотрудники МЧС обнаружили обломки пропавшего в Забайкальском крае вертолета Robinson R44, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Обломки найдены в районе села Гирюнино Балейского района.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что 22 октября вертолет, следовавший октября по маршруту пгт Золотореченск Оловяннинского района — артель «Дзалай-Кадай», перестал выходить на связь. Причины крушения неизвестны.