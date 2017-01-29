Спасатели обнаружили двух членов экипажа с затонувшего у берегов Малайзии судна
Спасатели обнаружили двух человек с пропавшего ранее у берегов Малайзии лайнера, перевозившего туристов из Китая, сообщают местные СМИ.
По словам представителя управления морского контроля Малайзии (MMEA) Рахима Рамли, два члена экипажа были обнаружены недалеко от буровой платформы рядом с островом Тига.
Пассажирское судно, на борту которого находился 31 человек, включая 28 туристов из Китая, пропало у побережья Малайзии. Инцидент произошел 28 января, когда судно перевозило туристическую группу на один из популярных островов, однако через 50 минут после отправления связь с пассажирским лайнером исчезла. Об этом сообщает «РИА Новости».
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