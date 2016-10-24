Спасатели обнаружили еще четверых погибших под завалами дома в Рязани

Общее число жертв разрушенного взрывом бытового газа дома в Рязани достигло семи человек, поскольку спасатели обнаружили под завалами тела еще четверых погибших.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в Рязани погибли три человека, 13 пострадали. Также отмечалось, что не установлено местонахождение нескольких жильцов дома, с которыми не могут связаться родственники.

Всего разрушены или повреждены 14 квартир. По словам экспертов, обследовавших несущие конструкции дома, жесткость несущих конструкций не потеряна, здание пригодно для проживания после демонтажа разрушенных квартир первого подъезда с восьмого по 10 этаж.

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