Спасатели нашли в Югре потерпевший крушение вертолет
Спасатели обнаружили вертолет Robinson R44, который исчез с радаров между Нижневартовском и Сургутом.
Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому округу, четырехместное воздушное судно потерпело крушение, выполняя коммерческий рейс из Сургута в Новосибирск. Вертолет перестал выходить на связь, находясь в 90 км южнее Нижневартовска.
Известно, что на борту судна находились два человека. Как сообщает агентство, оба пилота выжили. На поиски пропавшего воздушного судна были направлены наземная группа спасателей и вертолет Ми-8 из Ханты-Мансийска.
Robinson R44 принадлежит строительной компании МТА, которая занимается возведением зданий в экстремальных климатических условиях.
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