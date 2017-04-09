Спасатели нашли в Югре потерпевший крушение вертолет

Спасатели обнаружили вертолет Robinson R44, который исчез с радаров между Нижневартовском и Сургутом.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому округу, четырехместное воздушное судно потерпело крушение, выполняя коммерческий рейс из Сургута в Новосибирск. Вертолет перестал выходить на связь, находясь в 90 км южнее Нижневартовска.

Известно, что на борту судна находились два человека. Как сообщает агентство, оба пилота выжили. На поиски пропавшего воздушного судна были направлены наземная группа спасателей и вертолет Ми-8 из Ханты-Мансийска.

Robinson R44 принадлежит строительной компании МТА, которая занимается возведением зданий в экстремальных климатических условиях.

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