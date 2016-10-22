Спасатели нашли тела всех 19 погибших при крушении вертолета на Ямале
На месте падения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружены тела 19 погибших людей, сообщает ГУ МЧС по региону.
- В ходе проведения аварийно-спасательных работ были обнаружены 19 погибших, - говорится в сообщении.
Место падения вертолета обнаружено в ночь на субботу. Кроме погибших, были найдены и трое пострадавших. Все они госпитализированы.
Отмечается, что на борту Ми-8 находилось 22 человека.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.
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