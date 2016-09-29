Спасатели МЧС нашли потерявшихся на Эльбрусе альпинистов
Спасатели высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ эвакуировали с горы Эльбрус российских и австрийских альпинистов, которые ранее забудились и подали сигнал бедствия, сообщает РИА Новости.
Как уточняется, речь идет о двух гражданах России и трех австрийцах, ранее сообщалось, что в ходе покорения вершины на высоте 3,1 тысячи метров заблудились 4 человека.
"По состоянию на 05.25 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены", - говорится в отчете МЧС. Спасенные альпинисты были доставлены к поляне "Азау". От госпитализации они отказались.
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