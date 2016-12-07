Спасатели нашли один из двух «черных ящиков» разбившегося в Пакистане самолета

На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Pakistan International Airlines на севере Пакистана спасателям удалось обнаружить пока только один из двух бортовых самописцев.

Данных о техническом состоянии «черного ящика» пока нет, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось, что командир самолета, выполнявшего рейс из города Читрал в Исламабад, через полтора часа после взлета подал сигнал бедствия, после чего воздушное судно пропало с радаров.

На борту самолета находилось 42 пассажира и пять членов экипажа. Спасателям ударось обнаружить уже 36 тел погибших.

По одной из версий, причиной крушения стал отказ одного из двигателей самолета. В свою очередь, в компании PIA заявляют, что самолет ATR-42, бывший в эксплуатации 10 лет, находился в исправном состоянии.